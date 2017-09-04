Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев объяснил, почему его клубу не удалось подписать бывших полузащитников питерского "Зенита" Данни и Маурисио.

"И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в "Динамо". Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими. Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания", - цитирует Муравьева чемпионат.com.

Напомним, Калитвинцев прокомментировал матч своей команды против сборной России. | soccernews.ru