Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио

Теги динамо москваданнимаурисио

Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и МаурисиоГенеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев объяснил, почему его клубу не удалось подписать бывших полузащитников питерского "Зенита" Данни и Маурисио.

"И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в "Динамо". Но их требования по зарплате оказались для нас достаточно высокими. Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания", - цитирует Муравьева чемпионат.com.

Напомним, Калитвинцев прокомментировал матч своей команды против сборной России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов