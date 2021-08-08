Гендир "Краснодара": "Нас лишили заработанного очка"
Фото: твиттер "Краснодара"
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг подверг критике судейство в игре против "Зенита" (2:3).
Напомним, что главный судья Алексей Амелин отменил гол "быков" со стандарта из-за того, что игрок "Краснодара" Урош Спайич стоял в стенке "Зенита".
"Хочется сказать по поводу сегодняшнего отмененного гола. Я считаю, что сегодня нас лишили заработанного очка. В эпизоде со штрафным ударом, когда забил гол Сперцян, прямым ударом, вдруг вмешался ВАР...
Хотя в регламенте ВАР четко указано, где ответственность главного арбитра, а где видеоассистентов! Это ответственность судьи в поле. Я уверен, если такой гол забил бы "Зенит", ВАР и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно "Краснодар", - приводит слова Хашига "Спорт-Экспресс".
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