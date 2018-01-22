Гендир "Краснодара" встретился с Романом Еременко

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Гендир "Краснодара" встретился с Романом ЕременкоГенеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг встретился с финским полузащитником Романом Еременко, который отбывает дисквалификацию по причине применения допинга.

Комментируя встречу, функционер из стана "быков" рассказал: "Мы случайно встретились, поговорили о футболе. Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком. Есть ли интерес к нему как к игроку? Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом".

Напомним, сегодня "Краснодар" обыграл узбекский "Локомотив". | soccernews.ru

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