Гендир "Краснодара" встретился с Романом Еременко

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг встретился с финским полузащитником Романом Еременко, который отбывает дисквалификацию по причине применения допинга.

Комментируя встречу, функционер из стана "быков" рассказал: "Мы случайно встретились, поговорили о футболе. Роман оказался не просто хорошим футболистом, но и отличным аналитиком. Есть ли интерес к нему как к игроку? Не рассматривал эту встречу как общение с нашим будущим футболистом".

Напомним, сегодня "Краснодар" обыграл узбекский "Локомотив". | soccernews.ru