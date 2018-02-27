Гендир "Крыльев Советов": "Делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков объяснил, почему клуб отказался переносить матч 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" в другой город.

"Почему мы не приняли предложение "Спартака" сыграть кубковый матч в Сочи, Краснодаре или Москве? Что значит, почему мы отказались? Это ультиматум или что? Была жеребьевка, она определила поле. В каком Сочи играть и когда? Кто повезет туда наших болельщиков? Не было ни одного письма, ни звонка – ничего не было. Официально у нас не были никаких контактов. От "Спартака" приехал к нам начальник команды, прошелся, посмотрел и сказал: "Да, поле приемлемое. Играть можно".

Ждать аншлаг достаточно сложно. Но мы делаем все, чтобы болельщики чувствовали себя комфортно. Сотрудники, не переставая, работают на стадионе – трибуны почищены, сейчас подстригают поле. Обязательно предоставим болельщикам горячий чай", - приводят слова Шашкова российские СМИ.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" запланирован на среду, 28 февраля.

Не пропустите:"Спартак" предлагал "Крыльям Советов" провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре, но получил отказ. | http://soccernews.ru