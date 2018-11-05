Гендир "Локомотива" прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Хеведесу и Чорлуке

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался о попадании Бенедикта Хеведеса и Ведрана Чорлуки в сферу интересов "Барселоны".

"Я слышал об этих слухах, но считаю это выдумкой. В любом случае, "Барселона" это клуб, который способен подписать любого футболиста в мире. Если они свяжутся с нами, то начнем переговоры" - приводят слова Геркуса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает 14 кандидатов на замену травмированным Умтити и Вермалену.

Читайте также: "Порту" - "Локомотив": анонс и прогноз решающего матча "железнодорожников" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru