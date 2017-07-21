Гендир "Милана" анонсировал громкое подписание своим клубом

Генеральный директор итальянского "Милана" Марко Фассоне анонсировал очередное громкое подписание своим клубом.

"Давайте просто скажем, что мы снова что-то сделаем. Новый трансфер зависит от продаж, но в любом случае мы не торопимся. У нас уже имеется очень хороший состав, нам просто не хватает "вишенки" на торте. Этот трансфер будет отличным подписанием высшего уровня... Белотти, Калинич, Обамеянг? Это может быть другой игрок - мистер Икс", - цитирует Фассоне Gazzetta dello Sport.

Напомним, Фассоне оценил шансы своей команды выиграть скудетто в новом сезоне. | soccernews.ru