Гендир "Милана" анонсировал громкое подписание своим клубом

Теги миланпьер-эмерик обамеянгандреа белоттиникола калинич

Гендир "Милана" анонсировал громкое подписание своим клубомГенеральный директор итальянского "Милана" Марко Фассоне анонсировал очередное громкое подписание своим клубом.

"Давайте просто скажем, что мы снова что-то сделаем. Новый трансфер зависит от продаж, но в любом случае мы не торопимся. У нас уже имеется очень хороший состав, нам просто не хватает "вишенки" на торте. Этот трансфер будет отличным подписанием высшего уровня... Белотти, Калинич, Обамеянг? Это может быть другой игрок - мистер Икс", - цитирует Фассоне Gazzetta dello Sport.

Напомним, Фассоне оценил шансы своей команды выиграть скудетто в новом сезоне. | soccernews.ru

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