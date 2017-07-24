Гендир "Милана: "Больше не буду говорить об игроках из других команд"

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Гендир "Милана: "Больше не буду говорить об игроках из других команд"
Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне заявил, что он не будет комментировать слухи об интересе клуба к игрокам других команд.

"Сезон вскоре начнется и мы узнаем, насколько хорошо к нему готовы. Мы старались провести межсезонье с пользой. Трансфер Калинича? Я больше не буду произносить имен игроков из других команд в прессе. Мы обязательно что-нибудь сделаем, но постараемся сделать это в тишине", - цитирует Фассоне Calciomercato.

Напомним, что этим летом "Милан" уже приобрел вратаря Антонио Доннарумму, защитников Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Матео Мусаккио и Рикардо Родригеса, хавбеков Хакана Чалханоглу, Лукаса Билью, Франка Кессье и Фабио Борини, а также нападающего Андре Силву. Всего на трансферы "россонери" потратили 190 миллионов евро.

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