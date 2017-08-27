Гендир "Милана": "Следующим летом два или три новичка команды могут быть проданы"

Генеральный директор итальянского "Милана" Марко Фассоне высказался о трансферной кампании своего клуба.

" Это было наше решение, мы могли бы купить трех или четырех игроков в этом году и сделать то же самое в следующем году, но мы с Мирабелли решили сделать в этом году большую революцию. Мы знаем, что на адаптацию игроков может уйти около года , но при этом в следующем году мы будем в состоянии расстаться, может быть, с двумя или тремя игроками, которые не лучшим образом влились в команду. Это просчитанный риск, на наш взгляд ", - цитирует Фассоне la Gazzetta dello Sport.

Напомним, сегодня "Милан" сыграет против "Кальяри". | soccernews.ru