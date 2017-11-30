Гендир "Реала": "Клуб отвергнет любые предложения по Ковачичу"

Генеральный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес исключил уход из его команды полузащитника Матео Ковачича.

"Ковачич не продается, мы его никогда не продадим! Если в январе по нему будут какие-либо предложения, мы их отвергнем. Прошлым летом было много предложений и запросов по нему. "Ювентус" и "Милан" не делали предложений, но запрос пот трансферу посылал "Интер". Еще им интересовался клуб из Англии, это был "Тоттенхэм", - цитирует Санчеса Sportske Novosti.

Напомним, "Реал" и Неймар уже ведут переговоры по трансферу. | soccernews.ru