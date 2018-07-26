Гендир РФС: "Бюджет на зарплату тренерскому штабу сборной равен двум с половиной миллионам евро"

Генеральный директор РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Выступление сборной признано успешным, других слов быть не может. К сожалению, были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Работа Черчесова и его штаба одобрена, сегодня по согласованию исполкома РФС мы подготовили предложение Черчесову на дальнейшее сотрудничество по схеме "2+2". Бюджет на тренерский штаб - 2,5 миллиона евро. В ближайшее время мы объявим о подписании контракта", - цитирует Алаева Чемпионат.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Черчесова с учетом бонусов составит 3 миллиона евро в год. | soccernews.ru