Гендир РФС: "Бюджет на зарплату тренерскому штабу сборной равен двум с половиной миллионам евро"

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Гендир РФС: "Бюджет на зарплату тренерскому штабу сборной равен двум с половиной миллионам евро"Генеральный директор РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Выступление сборной признано успешным, других слов быть не может. К сожалению, были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Работа Черчесова и его штаба одобрена, сегодня по согласованию исполкома РФС мы подготовили предложение Черчесову на дальнейшее сотрудничество по схеме "2+2". Бюджет на тренерский штаб - 2,5 миллиона евро. В ближайшее время мы объявим о подписании контракта", - цитирует Алаева Чемпионат.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Черчесова с учетом бонусов составит 3 миллиона евро в год. | soccernews.ru

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