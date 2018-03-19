Гендир "Ромы" назвал цели своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной"

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Гендир "Ромы" назвал цели своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной"Генеральный директор "Ромы" Умберто Гандини назвал цели своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с каталонской "Барселоной".

"Первая игра очень важна, а забитый гол на выезде еще более важен для нас. Это позволит нам вернуться в Рим с результатом, который позволит рассчитывать на выход в следующий раунд турнира. Очевидно, что в этом состоит наше желание", - цитирует Гандини sport.es.

Напомним, вчера "Рома" обыграла "Кротоне". | soccernews.ru

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