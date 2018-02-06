Гендир "Шахтера": "Фред может покинуть клуб летом"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб может расстаться летом с бразильским полузащитником Фредом.

"Мы не знаем, что будет с Фредом. Непонятно, чем это закончится, а в конце сезона он может уйти. Уже с учетом этого мы пригласили Танковского, ведь он знает, в какой мы футбол играем, тренер верит в него", – сказал Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что 24-летним Фредом интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". "Шахтер" оценивает бразильца в 55 миллионов евро.

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