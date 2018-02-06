Гендир "Шахтера": "Фред может покинуть клуб летом"
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб может расстаться летом с бразильским полузащитником Фредом.
"Мы не знаем, что будет с Фредом. Непонятно, чем это закончится, а в конце сезона он может уйти. Уже с учетом этого мы пригласили Танковского, ведь он знает, в какой мы футбол играем, тренер верит в него", – сказал Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".
Ранее сообщалось, что 24-летним Фредом интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". "Шахтер" оценивает бразильца в 55 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12