Гендир "Шахтера": "В июне Фред уйдет - если не в "Манчестер Сити", то в "Манчестер Юнайтед"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин высказался по будущему полузащитника своей команды Фреда.

"Фред уйдет в июне. Если не в "Манчестер Сити", то в "Манчестер Юнайтед". Он готов к выступлениям в топовых чемпионатах. В дополнение к тому, что он очень хорош в игровом плане, Фред также очень профессионален", - цитирует Палкина readmanutd.com.

В нынешнем сезоне Фред забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Шахтер".

Напомним, вчера "Шахтер" уступил "Роме" и вылетел из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru