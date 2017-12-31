Гендир "Спартака": "Надеюсь, в новом сезоне будем так же радовать своих болельщиков"

Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов поздравил игроков, сотрудников и болельщиков своего клуба с Новым годом.

"Пользуясь случаем хочу поздравить всех болельщиков, ветеранов, футболистов, тренерский штаб с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, побед нашей команде. Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, что в новом году мы будем вас так же радовать, как в чемпионском сезоне", - цитирует Родионова официальный сайт "красно-белых".

Напомним, "Спартак" интересуется вингером "Наполи". | soccernews.ru