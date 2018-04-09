Гендир "Тосно" считает, что Погребняк должен играть за сборную

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко расхвалил игру форварда команды Павла Погребняка, который оформил дубль в матче РФПЛ с "Уралом" (2:2).

"Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.

Думаю, интерес к нему появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды", - сказал функционер.

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