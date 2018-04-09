Гендир "Тосно" считает, что Погребняк должен играть за сборную

Теги россиятоснопавел погребняк

Гендир "Тосно" считает, что Погребняк должен играть за сборнуюГенеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко расхвалил игру форварда команды Павла Погребняка, который оформил дубль в матче РФПЛ с "Уралом" (2:2).

"Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.

Думаю, интерес к нему появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды", - сказал функционер.

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