Гендир "Тосно": "В игре со "Спартаком" при счете 0:2 предсказал, что сыграем вничью"

Теги тосноспартак москва

Гендир "Тосно": "В игре со "Спартаком" при счете 0:2 предсказал, что сыграем вничью"Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о сделанном им прогнозе по ходу матча его команды против московского "Спартака".

"Даже при счете 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем ничью. Внутри сидело - уж одно очко-то точно возьмем! Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, все получилось как нельзя лучше", - цитирует Матюшенко чемпионат.com.

Напомним, Каррера подвел итоги встрече тренерского штаба "Спартака" с игроками в Тарасовке. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Рейтинг игроков, которых нарекали "следующим Марадоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 10 24
2 Краснодар 10 21
3 Локомотив Москва 10 20
4 ЦСКА Москва 10 19
5 Ростов 10 16
6 Рубин 10 14
7 Ахмат 10 14
8 Спартак Москва 10 13
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Уфа 10 10
12 Динамо Москва 10 9
13 Тосно 10 9
14 СКА Хабаровск 10 8
15 Амкар 10 8
16 Анжи 10 7
Полная таблица

топ-5 тегов