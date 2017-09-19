Гендир "Тосно": "В игре со "Спартаком" при счете 0:2 предсказал, что сыграем вничью"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о сделанном им прогнозе по ходу матча его команды против московского "Спартака".

"Даже при счете 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем ничью. Внутри сидело - уж одно очко-то точно возьмем! Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, все получилось как нельзя лучше", - цитирует Матюшенко чемпионат.com.

Напомним, Каррера подвел итоги встрече тренерского штаба "Спартака" с игроками в Тарасовке. | soccernews.ru