Гендир "Уфы": "Не знаю об интересе других клубов к Семаку"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал продление контракта с главным тренером его команды Сергеем Семаком.

"Никаких проблем не было, мы договорились уже давно, а подписание договора оставалось чистой формальностью. От себя лично хочу сказать, что мы благодарны Семаку за то, что он продолжает с нами работать.

Об интересе других клубов не знаю, мне, как руководителю "Уфы", хочется, чтобы он работал с нами дальше и дальше, раскрывая свой тренерский потенциал", - цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, новое соглашение между Семаком и "Уфой" рассчитано на два года. | soccernews.ru