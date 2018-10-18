Гендир "Зари": "Лунин не играет в "Реале" из-за клубных интриг"

Теги заря луганскандрей лунинсерхио рамосреал мадрид

Гендир "Зари": "Лунин не играет в "Реале" из-за клубных интриг"Генеральный директор украинской "Зари" Сергей Рафаилов высказался о трансфере голкипера своей команды Андрея Лунина в мадридский "Реал".

"Лунин заслужил играть в составе "Реала". Но есть клубные интриги. Все знают, что теневым президентом "Реала" является Серхио Рамос. Он был против трансфера Лунина. Тренерский штаб и президент клуба очень хотели этот переход. Не каждый футболист в первый же день пребывания в клубе встречается с президентом", - цитирует Рафаилова FootballHub.

Напомним, Рамон Кальдерон высказался об уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 26
8 Бетис Бетис 19 26
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
10 Жирона Жирона 19 24
11 Эспаньол Эспаньол 19 24
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов