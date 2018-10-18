Гендир "Зари": "Лунин не играет в "Реале" из-за клубных интриг"

Генеральный директор украинской "Зари" Сергей Рафаилов высказался о трансфере голкипера своей команды Андрея Лунина в мадридский "Реал".

"Лунин заслужил играть в составе "Реала". Но есть клубные интриги. Все знают, что теневым президентом "Реала" является Серхио Рамос. Он был против трансфера Лунина. Тренерский штаб и президент клуба очень хотели этот переход. Не каждый футболист в первый же день пребывания в клубе встречается с президентом", - цитирует Рафаилова FootballHub.

Напомним, Рамон Кальдерон высказался об уходе из "Реала" Роналду. | soccernews.ru