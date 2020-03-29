Гендиректор "Ахмата": "Игроки клуба возобновят тренировки, когда правительство снимет ограничения"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, когда игроки команды снова приступят к полноценным тренировкам.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил карантин в связи с распространением коронавируса.

"Мы выполняем рекомендации главы правительства республики. Когда снимут ограничения, тогда будем тренироваться. Пока же жителям республики рекомендовано не выходить из дома", - сказал тренер.

Кроме того, Айдамиров подчеркнул, что все изменения в зарплате будут обсуждаться, когда станет известно будет ли продолжаться чемпионат или нет.

По последним данным, в мире заразились уже 666 тыс. человек, более 141 тыс. выздоровели.

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