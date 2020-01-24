Гендиректор "Ахмата": "Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС"

Теги ахматсергей прядкин

Гендиректор "Ахмата": "Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о том, что РФС отменил победу Сергея Прядкина на выборах президента РПЛ. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что кандидатуру 58-летнего функционера на досрочных выборах, которые прошли 16 января, единогласно поддержали все клубы лиги.

"Пока ничего по этому поводу не думаю. Как получим результативное участие от РФС, тогда и будем что-то комментировать. Соберется собрание лиги, и примут решение в отношении президента РПЛ. На собрании лиги все обсудим, ничего страшного.

Может ли быть конфликт между РПЛ и РФС? Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС", - заявил Айдамиров.

А еще: Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина| http://soccernews.ru
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