Гендиректор "Ахмата" - об инциденте с оскорблением судьи в матче со "Спартаком": "На стадионах кричат вещи и похуже"

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Гендиректор "Ахмата" - об инциденте с оскорблением судьи в матче со "Спартаком": "На стадионах кричат вещи и похуже"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на произошедшее во время матча пятого тура РПЛ против "Спартака".

По официальной версии, диктор "Ахмат-Арены" Ризван Эдильсултанов назвал арбитра Алексея Сухого "гонд****". Дирекция стадиона после матча объявила об увольнении сотрудника.  

"Сотрудник принёс свои извинения за высказывание в дикторской. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях... Мы же на стадионе, не в театр пришли. Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был этого делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи. Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться. Сможет ли он вернуться к работе после извинений? Он не был работником клуба, не могу за это отвечать", - сказал Айдамиров.

Не пропустите: Уволенный диктор "Ахмат-Арены" объяснил своё решение оскорбить арбитра через громкоговоритель. | http://soccernews.ru
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