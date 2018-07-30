Гендиректор "Ахмата" отрицает переговоры с ЦСКА по Швецу

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отрицает переговоры с ЦСКА по полузащитнику Антону Швецу.

"Переговоры по Швецу не ведём. ЦСКА на нас по поводу него не выходил" - сказал Айдамиров.

Напомним, что ЦСКА рассматривает Швеца в качестве замены для Александра Головина. Армейский клуб рассчитывает купить хавбека за 4-5 миллионов евро.

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