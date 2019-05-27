Гендиректор "Ахмата" подвел итоги завершившегося сезона

Генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что думает о результатах команды в завершившемся сезоне.

"Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом. Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.

Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще - все вкупе. Будем работать", - сказал Айдамиров.

Напомним, "Ахмат" занял 8 место в турнирной таблице, набрав 42 балла.

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