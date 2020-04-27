Гендиректор "Ахмата" прокомментировал предложение РПЛ по поводу возобновлении сезона

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался по поводу возможного возобновления сезона летом.

Сегодня, 27 апреля, стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ.

"Пока не принято никаких решений. Конечно, обговаривали различные варианты и сценария продолжения чемпионата, исходя из сложившейся ситуации. Полная информация, думаю, скоро появится от РПЛ по итогам совещания. На данный момент есть два варианта дальнейшего развития чемпионата. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и от решения властей.

Позиция "Ахмата"? Мы решили, что об этом опубликует лига, но по одному из них "Ахмат" против", - цитирует Айдамирова Sport24.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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