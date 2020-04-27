Гендиректор "Ахмата" прокомментировал предложение РПЛ по поводу возобновлении сезона

Теги ахматкоронавирус

Гендиректор "Ахмата" прокомментировал предложение РПЛ по поводу возобновлении сезона

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался по поводу возможного возобновления сезона летом.

Сегодня, 27 апреля, стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ.

"Пока не принято никаких решений. Конечно, обговаривали различные варианты и сценария продолжения чемпионата, исходя из сложившейся ситуации. Полная информация, думаю, скоро появится от РПЛ по итогам совещания. На данный момент есть два варианта дальнейшего развития чемпионата. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и от решения властей.

Позиция "Ахмата"? Мы решили, что об этом опубликует лига, но по одному из них "Ахмат" против", - цитирует Айдамирова Sport24.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Семин выразил надежду, что РПЛ удастся доиграть| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран

Стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов