Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слова Дзюбы о Грозном
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал высказывание Артема Дзюбы.
"Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика.
Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит.
В "Ахмате" было много иностранцев. Когда они уезжали, никто такой бред не произносил в адрес города и клуба.
Что тут еще говорить? Пусть сам комментирует, что он имел в виду. Ему, наверное, только в Москве и Санкт-Петербурге нравится и больше нигде.
Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков", – заявил Айдамиров.
Напомним, что игрок "Зенита" высказался о матчах в Грозном: "Там атмосфера угнетает, враждебно настроены".
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