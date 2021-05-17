Гендиректор "Ахмата" прокомментировал слова Дзюбы о Грозном

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал высказывание Артема Дзюбы.

"Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика.

Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит.

В "Ахмате" было много иностранцев. Когда они уезжали, никто такой бред не произносил в адрес города и клуба.

Что тут еще говорить? Пусть сам комментирует, что он имел в виду. Ему, наверное, только в Москве и Санкт-Петербурге нравится и больше нигде.

Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков", – заявил Айдамиров.

Напомним, что игрок "Зенита" высказался о матчах в Грозном: "Там атмосфера угнетает, враждебно настроены".

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