Гендиректор "Ахмата" сделал заявление о будущем Глушакова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров пока не знает, продолжит ли выступать за грозненский клуб в следующем сезоне полузащитник Денис Глушаков.

"У нас с ним заключен контракт по схеме "1+1". И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает.

Хотели бы мы оставить Глушакова ещё на сезон? Чемпионат закончится, и вы всё узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем", - сказал Айдамиров.

33-летний Глушаков присоединился к "Ахмату" прошлым летом, сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Капитан "Ахмата" Уциев из-за травмы выбыл до конца сезона. | http://soccernews.ru