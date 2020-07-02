Гендиректор "Ахмата" сделал заявление о будущем Глушакова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров пока не знает, продолжит ли выступать за грозненский клуб в следующем сезоне полузащитник Денис Глушаков.
"У нас с ним заключен контракт по схеме "1+1". И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает.
Хотели бы мы оставить Глушакова ещё на сезон? Чемпионат закончится, и вы всё узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем", - сказал Айдамиров.
33-летний Глушаков присоединился к "Ахмату" прошлым летом, сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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