Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави

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Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али высказался по поводу информации о том, что "Барселона" ведет переговоры с главным тренером катарской команды Хави.

"Информация о о переходе Хави в "Барселону" - ожидаема, так как этот клуб его дом и в будущем он вернется туда. На данный момент Хави - тренер "Аль-Садда".

Мы уверены, что "Барселона" обсуждать подобного рода вопросы через официальные каналы", - заявил Аль-Али.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде покинет команду летом 2020 года.

Не пропустите: Впервые с 1998 года "Барселона" проиграла, ведя в счёте за 10 минут до конца матча. | http://soccernews.ru
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