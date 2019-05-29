Гендиректор "Анжи": "Мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба"

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Гендиректор "Анжи": "Мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба"

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб постарается сделать все возможное, чтобы сохранить профессиональный статус.

Ранее сообщалось, что "Анжи" по итогам нынешнего сезона вылетел из РПЛ. Манхачкалинский клуб отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и РФС, а также не подавал заявку на получение лицензии для выступления в ПФЛ.

"Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон.

Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня.

Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении "Анжи", а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба" - сказал Агарагимов.

А еще: Дюков прокомментировал ситуацию с "Анжи"| http://soccernews.ru
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