Гендиректор "Анжи": "Мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба"
Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб постарается сделать все возможное, чтобы сохранить профессиональный статус.
Ранее сообщалось, что "Анжи" по итогам нынешнего сезона вылетел из РПЛ. Манхачкалинский клуб отозвал апелляцию на отказ в получении лицензии, позволяющей выступать в РПЛ и РФС, а также не подавал заявку на получение лицензии для выступления в ПФЛ.
"Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон.
Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня.
Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении "Анжи", а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба" - сказал Агарагимов.
А еще: Дюков прокомментировал ситуацию с "Анжи"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мхитарян - игрокам "Арсенала": "Моё сердце с вами"
-
Премьер-министр Армении: "Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне"
-
Гендиректор "Анжи": "Мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба"
-
Лунев о финале Лиги Европы: "Хотел бы, чтобы Чех выиграл. Но и за "Челси" переживаю"
-
Ляказетт и Азар в старте на финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал"
-
Два топ-клуба России нацелились на игрока "Фенербахче" Миху Зайца
-
Игрок "Локомотива" Игнатев пропустит ближайшие матчи за сборную России
-
1
Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков "Барселоны" к его трансферу
-
1
СМИ: игроки "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна
-
Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне в Азербайджане
-
CAS отклонил апелляцию "Рубина" по дисквалификации в еврокубках
-
1
Объявлены даты заявки новых игроков в РПЛ
-
1
Лев: "У меня нет ничего общего с Озилом"
-
Полиция Баку останавливает фанатов "Арсенала" в футболках с фамилией Мхитаряна
-
Хавбек "Славии" Соучек рассказал, почему отказался переходить в "Спартак"
-
"Валенсия" хочет провести Суперкубок Испании по старому регламенту
-
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии
-
26 игроков "Тоттенхэма" отправились в Мадрид на финал Лиги Чемпионов
-
2
"Интер" договорился с Джеко
-
Малиновский отказался переходить в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20