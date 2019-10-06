Гендиректор "Анжи" прокомментировал информацию о том, что клуб может остаться без домашнего стадиона

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, что думает том, что клуб может остаться без домашнего стадиона.

"У нас были прекрасные отношения с руководством стадиона, у нас не было никаких проблем, было полное понимание. Стадион шел нам навстречу, были приемлемые цены, которые мы по сегодняшний день тянули. У нас выстроилась хорошая работа, процесс пошел.

Мы будем искать другие варианты, нет невозможных ситуаций, из которых нельзя выбраться", - сказал Агарагимов.

Ранее сообщалось, что с команды снял 6 очков из-за долга перед экс-игроком клуба Янником Боли.

После 11-туров ПФЛ "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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