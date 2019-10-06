Гендиректор "Анжи" прокомментировал информацию о том, что клуб может остаться без домашнего стадиона

Теги анжи

Гендиректор "Анжи" прокомментировал информацию о том, что клуб может остаться без домашнего стадиона

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, что думает том, что клуб может остаться без домашнего стадиона.

"У нас были прекрасные отношения с руководством стадиона, у нас не было никаких проблем, было полное понимание. Стадион шел нам навстречу, были приемлемые цены, которые мы по сегодняшний день тянули. У нас выстроилась хорошая работа, процесс пошел.

Мы будем искать другие варианты, нет невозможных ситуаций, из которых нельзя выбраться", - сказал Агарагимов.

Ранее сообщалось, что с команды снял 6 очков из-за долга перед экс-игроком клуба Янником Боли. 

После 11-туров ПФЛ "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Не пропустите:  "Анжи" сегодня может сыграть последний матч на "Анжи-Арене"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Ростов Ростов 11 23
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов