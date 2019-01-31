Гендиректор "Анжи" прояснил ситуацию с газоном на стадионе "Анжи Арена"

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, почему на домашнем стадионе команды "Анжи-Арена" убирают газон. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Вчера я обратился к главному инженеру стадиона, чтобы он объяснил, почему снимался газон. Дело в том, что у нас под полем проходит система поддержания состояния поля. Чтобы трава дала рост, эту систему нужно поддерживать и следить за ней. Видимо, в ней произошла утечка. Для устранения этой неполадки и снимались рулоны. Всё нужно было делать аккуратно, так как под полем находится не вода, а специальная по своему составу жидкость, которая при сильной утечке могла бы сжечь поле. Данная неполадка была в срочном порядке устранена", - поделился Агарагимов.

Ранее сообщалось, что на стадионе махачкалинского клуба из-за неуплаты начали снимать газон.

По итогам 17 туров "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

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