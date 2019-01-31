Гендиректор "Анжи" прояснил ситуацию с газоном на стадионе "Анжи Арена"

Теги анжи

Гендиректор "Анжи" прояснил ситуацию с газоном на стадионе "Анжи Арена"

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал, почему на домашнем стадионе команды "Анжи-Арена" убирают газон. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Вчера я обратился к главному инженеру стадиона, чтобы он объяснил, почему снимался газон. Дело в том, что у нас под полем проходит система поддержания состояния поля. Чтобы трава дала рост, эту систему нужно поддерживать и следить за ней. Видимо, в ней произошла утечка. Для устранения этой неполадки и снимались рулоны. Всё нужно было делать аккуратно, так как под полем находится не вода, а специальная по своему составу жидкость, которая при сильной утечке могла бы сжечь поле. Данная неполадка была в срочном порядке устранена", - поделился Агарагимов.

Ранее сообщалось, что на стадионе махачкалинского клуба из-за неуплаты начали снимать газон. 

По итогам 17 туров "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

Не пропустите: Клубный автобус "Урала" попал в ДТП. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов