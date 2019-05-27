Гендиректор "Арсенала": "Бакаев вернется в "Спартак"

Генеральный директор тульского "Арсенала"​ Дмитрий Балашов​ подтвердил информацию о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев вернется в московский "Спартак"​.

"По поводу Бакаева, то у него срослось несколько моментов, которые стали причиной попадания в сборную. Самые лучшие его качества были раскрыты при нашем футболе. Он хочет играть в "Спартаке", хочет вернуться в свою команду. Лишать такой возможности его не можем. Почему зимой не пустили? Воспользовались своим юридическим правом не вести переговоры", - приводят слова Балашова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 22-летний Бакаев выступал за "Арсенал" на правах аренды. За тульский клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

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