Гендиректор "Арсенала" рассказал, сыграет ли Дзюба с "Зенитом"

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Гендиректор "Арсенала" рассказал, сыграет ли Дзюба с "Зенитом"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, сыграет ли форвард Артём Дзюба с "Зенитом" в матче 27-го тура чемпионата России.

"Решение будет принято в субботу до предыгровой тренировки. Божович хочет, чтобы Артём сыграл в матче, но не всё зависит от нас. Дзюба предлагал оплатить часть суммы. В данный момент переговоры продолжаются" - сказал Балашов.

СМИ утверждают, что Дзюба готов выплатить половину требуемой суммы, а именно пять миллионов рублей. Нападающий надеется, что оставшуюся часть возьмёт на себя "Арсенал", однако в клубе сомневаются в целесообразности такого шага.  

Не пропустите: Дзюба сыграет с "Зенитом", вопрос в том, кто оплатит его участие в матче. | http://soccernews.ru

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