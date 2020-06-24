Гендиректор "Арсенала" сдал второй тест на коронавирус

Генеральный директор тульского "Арсенал" Дмитрий Балашов сделал повторный тест на коронавирус. Первый анализ показал наличие инфекции.

По данным "РБ-Спорт", второй тест дал отрицательный результат.

Сам специалист утверждает, что чувствует себя хорошо, скорее всего, болезнь проходит бессимптомно.

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".

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