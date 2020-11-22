Гендиректор "Аталанты": "Миранчук пользуется доверием тренера и клуба"
Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино высказался о результатах хавбека команды Алексея Миранчука, который получает немного игрового времени.
"Тренер лучше знает, какова динамика игрока и как они работают на тренировках. У Миранчука еще будет время в следующих матчах. Он пользуется доверием тренера и клуба. Мы должны внимательно использовать игроков", - цитирует Марино CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, Миранчук перешел в "Аталанту" в летнее трансферное окно из "Локомотива" за 14,5 миллиона евро. В 2 матчах Серии А футболист отметился голом.
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|Парма
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|Болонья
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