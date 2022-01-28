Гендиректор "Аталанты" сделал заявление о будущем Миранчука в клубе

Теги аталантаалексей миранчук

Гендиректор "Аталанты" сделал заявление о будущем Миранчука в клубе

Фото инстаграм "Аталанты"

Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси заявил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет команду в январе.

"Алексей остаётся", - цитирует функционера Football Italia.

В текущем сезоне Миранчук сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Рыночная стоимость футболиста – 11 миллионов евро.

Сейчас российский хавбек восстанавливается после травмы подколенного сухожилия левого бедра. Он пропустит от трёх до четырёх недель.

Не пропустите: "Лацио" отреагировал на слухи о возможном подписании Миранчука. | http://soccernews.ru
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