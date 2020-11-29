Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука

Теги аталантаалексей миранчуккоронавирус

Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука
Гендиректор "Аталанты" Умберто Марино рассказал, как чувствует себя хавбек команды Алексей Миранчук, заразившийся коронавирусом.

"С Алексеем все в порядке. К сожалению,  Миранчук и Малиновский - это последствия матчей за сборную. Ребята в хорошей форме, но в сборной всегда есть опасность", - передает слова Марино sosfanta.calciomercato.com.

О положительном тесте россиянина на Covid-19 стало известно 26 ноября. Футболист находится на самоизоляции.

Не пропустите: Агент прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука после обнаружения у него коронавируса. | http://soccernews.ru
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