Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука



Гендиректор "Аталанты" Умберто Марино рассказал, как чувствует себя хавбек команды Алексей Миранчук, заразившийся коронавирусом.



"С Алексеем все в порядке. К сожалению, Миранчук и Малиновский - это последствия матчей за сборную. Ребята в хорошей форме, но в сборной всегда есть опасность", - передает слова Марино sosfanta.calciomercato.com.



О положительном тесте россиянина на Covid-19 стало известно 26 ноября. Футболист находится на самоизоляции.

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