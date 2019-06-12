Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону"

Теги атлетико мадридантуан гризманнтрансферыбарселона

Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону"

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал, что нападающий команды Антуан Гризманн перейдет в "Барселону". Об этом сообщает Sport.es.

"Я давно понял, где Гризманн хочет продолжить карьеру. Об этом известно с марта. Он перейдет в "Барселону", - сказал Анхель Хиль Марин.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте француза уменьшится до 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. 

Не пропустите: Вальверде одобрил переход Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту

Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов