Гендиректор "Атлетико": "Гризманн перейдет в "Барселону"

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал, что нападающий команды Антуан Гризманн перейдет в "Барселону". Об этом сообщает Sport.es.

"Я давно понял, где Гризманн хочет продолжить карьеру. Об этом известно с марта. Он перейдет в "Барселону", - сказал Анхель Хиль Марин.

Напомним, что с 1 июля сумма отступных в контракте француза уменьшится до 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

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