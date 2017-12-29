Гендиректор "Атлетико": "Потеря Симеоне будет для нас более болезненной, чем уход Гризманна"

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Гендиректор "Атлетико": "Потеря Симеоне будет для нас более болезненной, чем уход Гризманна"
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин похвалил главного тренера команды Диего Симеоне.

"Без сомнения, потеря Симеоне будет для нас более болезненной, чем уход Гризманна. Диего представляет наш клуб за счет ценностей, работы, философии игры. Симеоне один олицетворяет нашу команду. Но ни один футболист не может в одиночку олицетворять всю команду", - приводит слова Марина AS.

Стоит отметить, что Симеоне входит в топ-20 тренеров по количеству побед в Ла Лиге, но имеет лучший процент выигрышей из всех.

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