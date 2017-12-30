Гендиректор "Атлетико" рассказал о попытках "Барселоны" купить Сауля

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Гендиректор "Атлетико" рассказал о попытках "Барселоны" купить Сауля

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин рассказал о попытках "Барселоны" купить полузащитника Сауля Ньигеса.

"Бартомеу летом звонил мне и говорил, что им нужен игрок с характеристиками Сауля. Он выразил намерение активировать опцию выкупа. Чего он не знал, так это того, что за три дня до его звонка Сауль переподписал контракт, а его отступные выросли с 80 до 150 миллионов евро" - цитирует функционера Goal.com.

В этом сезоне 23-летний Сауль сыграл за "Атлетико" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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