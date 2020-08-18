Гендиректор "Барселоны" подтвердил переговоры с Куманом

"Барселона" пытается переманить главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, уже не скрывая этот факт.

Генеральный директор "сине-гранатовых" Оскар Грау побывал накануне в Амстердаме, где провёл переговоры с 57-летним специалистом.

"Да, я говорил с Куманом", - заявил функционер в ходе общения с представителями СМИ после возвращения в Испанию.

Ранее сообщалось, что голландец подпишет с "Барсой", по разным данным, двухлетний или трёхлетний контракт.

Куман сменит у руля "блауграны" уволенного в понедельник Кике Сетьена.

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