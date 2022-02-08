Гендиректор "Барселоны" Ревертер решил уйти в отставку: подробности

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Гендиректор "Барселоны" Ревертер решил уйти в отставку: подробности

Фото сайт "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о скором уходе Феррана Ревертера с поста генерального директора клуба.

Сообщается, что функционер подал в отставку по семейным причинам. Он покинет должность, когда "сине-гранатовые" найдут ему замену.

Напомним, что Ревертер стал гендиректором "Барсы" 1 июля 2021 года.

Каталонцы идут на четвёртом месте в Ла Лиге, набрав 38 очков в 22 турах. В плей-офф Лиги Европы они сыграют с "Наполи".

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