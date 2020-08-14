Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси

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Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский радикально отреагировал на действия силовиков во время акций протеста в Беларуси.

Функционер демонстративно выбросил свою милицейскую форму в мусорный бак.

"Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы.

Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край

Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира

Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль?

Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов

Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья

ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину

Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ", - написал Залевский в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ

Публикация от Zaleuski Mikhail (@mikhailzaleuski)

Напомним, что в прошлое воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Недовольные результатами голосования считают, что имели место быть массовые фальсификации. На этом фоне в стране вспыхнули протесты.

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