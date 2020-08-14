Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси
Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский радикально отреагировал на действия силовиков во время акций протеста в Беларуси.
Функционер демонстративно выбросил свою милицейскую форму в мусорный бак.
"Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы.
Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край
Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира
Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль?
Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов
Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья
ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину
Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ", - написал Залевский в инстаграме.
Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ
Напомним, что в прошлое воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Недовольные результатами голосования считают, что имели место быть массовые фальсификации. На этом фоне в стране вспыхнули протесты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18