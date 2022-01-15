Гендиректор "Боруссии" ответил на жалобу Холанда о давлении со стороны клуба
Фото инстаграм Эрлинга Холанда
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на резонансное заявление нападающего команды Эрлинга Холанда.
21-летний норвежец пожаловался, что клуб подталкивает его в разгар сезона к принятию решения о своём будущем.
"Ему свойственна спонтанность, он молодой парень, так что ему это простительно. У нас нет никаких проблем с Эрлингом, но он должен понимать ситуацию. Мы не можем ждать его решения до конца мая.
Мы ни в коем случае не оказываем давление на Эрлинга. Но как профессионал он должен понимать, что в определённый момент разговор о будущем неизбежен", - цитирует Ватцке Sport1.de.
Холанд сыграл за "Боруссию" 81 матч, забил 78 голов и сделал 28 ассистов. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
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|6
|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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