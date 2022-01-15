Гендиректор "Боруссии" ответил на жалобу Холанда о давлении со стороны клуба

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на резонансное заявление нападающего команды Эрлинга Холанда.

21-летний норвежец пожаловался, что клуб подталкивает его в разгар сезона к принятию решения о своём будущем.

"Ему свойственна спонтанность, он молодой парень, так что ему это простительно. У нас нет никаких проблем с Эрлингом, но он должен понимать ситуацию. Мы не можем ждать его решения до конца мая.

Мы ни в коем случае не оказываем давление на Эрлинга. Но как профессионал он должен понимать, что в определённый момент разговор о будущем неизбежен", - цитирует Ватцке Sport1.de.

Холанд сыграл за "Боруссию" 81 матч, забил 78 голов и сделал 28 ассистов. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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