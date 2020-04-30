Гендиректор "Чертаново" считает, что сезон РПЛ не удастся завершить
Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин высказался по поводу возможного возобновления сезона РПЛ.
"Почему перед стартом следующего чемпионата нельзя сыграть стыковые матчи? Обычно они идут после завершения РПЛ, бывает же, что команды до сезона играют на кубок. Да, какие-то неудобства у РПЛ в связи с этим могут возникнуть, придётся стартовать чуть позже. Но мы ведь сейчас вообще не понимаем, когда закончится этот чемпионат, хотя, скорее всего, он не закончится, когда начнётся следующий", - цитирует Ларина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ рассматривают две возможные даты рестарта сезона: 21 и 28 июля, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля.
ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будет досрочно завершен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20