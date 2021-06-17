Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал причину ухода Олича с поста главного тренера

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Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал причину ухода Олича с поста главного тренера

Фото твиттер ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему Ивица Олич решил уйти из московского клуба.

"Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы", - сказал Бабаев.

41-летний Олич возглавлял ЦСКА с марта этого года. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в РПЛ.

До армейцев тренерская карьера специалиста ограничивалась работой в штабе сборной Хорватии.

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