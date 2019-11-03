Гендиректор ЦСКА Бабаев остался недоволен судейством в матче с "Зенитом"
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что недоволен судейством главного арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). ОБ этом сообщает Sport24.
Бабаев заявил, что армейский клуб потребует у РФС объяснить ошибки, допущенные судьей.
"Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты", - сказал Бабаев.
Несмотря на ничейный результат "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 балла.
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|Команда
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|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Локомотив Москва
|15
|30
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13