Гендиректор ЦСКА Бабаев остался недоволен судейством в матче с "Зенитом"

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Гендиректор ЦСКА Бабаев остался недоволен судейством в матче с "Зенитом"

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что недоволен судейством главного арбитра Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). ОБ этом сообщает Sport24.

Бабаев заявил, что армейский клуб потребует у РФС объяснить ошибки, допущенные судьей.

"Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты", - сказал Бабаев.

Несмотря на ничейный результат "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 балла.

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