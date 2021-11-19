Гендиректор ЦСКА Бабаев отреагировал на резонансное интервью Олича

1 Теги цска москваивица оличроман бабаев

Гендиректор ЦСКА Бабаев отреагировал на резонансное интервью Олича

Фото твиттер ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарии по поводу резких высказываний бывшего тренера команды Ивицы Олича в свой адрес.

Хорватский специалист подверг критике руководство армейцев и заявил, что не вернётся в клуб, пока там не сменятся управленцы.

"Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определённые ответы. Ведь прошло уже почти полгода, как мы достаточно цивилизованно расстались и подписали соглашение, предусматривающее, кстати, пункт о крупном штрафе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию клуба и его сотрудников. Этот штраф мы, конечно же, не будем применять в данном случае.

И вдруг спустя столько времени такая болезненная реакция. Не буду вступать в полемику по каждому пункту и повторяться о причинах расставания. Скажу только, что все условия с Ивицей были проговорены до начала сотрудничества. Он знал, на что шёл. Ну и, наверное, не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о "тренере из Белоруссии" и братьях Березуцких. Они этого точно не заслужили. Можно было ограничиться выпадами в адрес руководства клуба.

Могу предположить, что, к сожалению, эмоции взяли вверх. Так бывает. В любом случае мы не в обиде, а Олич был и остаётся одной из легенд клуба", - сказал Бабаев.

Не пропустите: Олич оценил силу ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

stepantelse

Пробовал онлайн-сeкc? -- Тыcячи мoдeлей готовых отдaтьcя тебе прямо сeйчас.----- https://ja.cat/miss

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео)

"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов