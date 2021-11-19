Гендиректор ЦСКА Бабаев отреагировал на резонансное интервью Олича
Фото твиттер ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал комментарии по поводу резких высказываний бывшего тренера команды Ивицы Олича в свой адрес.
Хорватский специалист подверг критике руководство армейцев и заявил, что не вернётся в клуб, пока там не сменятся управленцы.
"Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определённые ответы. Ведь прошло уже почти полгода, как мы достаточно цивилизованно расстались и подписали соглашение, предусматривающее, кстати, пункт о крупном штрафе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию клуба и его сотрудников. Этот штраф мы, конечно же, не будем применять в данном случае.
И вдруг спустя столько времени такая болезненная реакция. Не буду вступать в полемику по каждому пункту и повторяться о причинах расставания. Скажу только, что все условия с Ивицей были проговорены до начала сотрудничества. Он знал, на что шёл. Ну и, наверное, не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о "тренере из Белоруссии" и братьях Березуцких. Они этого точно не заслужили. Можно было ограничиться выпадами в адрес руководства клуба.
Могу предположить, что, к сожалению, эмоции взяли вверх. Так бывает. В любом случае мы не в обиде, а Олич был и остаётся одной из легенд клуба", - сказал Бабаев.
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