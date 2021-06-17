Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о смене главного тренера
Фото инстаграм ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему Ивицу Олича на посту главного тренера команды сменил Алексей Березуцкий.
"Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодёжной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.
Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провёл в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба. Ищем ли мы другого тренера? Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится", - сказал Бабаев.
Для Алексея Березуцкого это будет первый самостоятельный опыт в тренерской карьере. Ему будет помогать Григорий Бабаян.
Не пропустите: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Касильяс высказался по поводу ухода Рамоса из "Реала"
-
Дель Боске высказался о Месси
-
Серхио Рамос намерен вернуться в "Реал"
-
Серхио Рамос не сдержал слезы на прощании с "Реалом" (видео)
-
Гендиректор ЦСКА Бабаев назвал причину ухода Олича с поста главного тренера
-
Стало известно, что Эриксен сказал после остановки сердца
-
Александр Кержаков - новый главный тренер "Нижнего Новгорода"
-
"Краснодар" назвал соперников по товарищеским матчам на первом сборе
-
Сборная Украины не заявила троих игроков на матч с Северной Македонией
-
Официально: Буффон вернулся в "Парму"
-
"Вильярреал" отказался от подписания воспитанника "Локомотива"
-
Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о смене главного тренера
-
"Арсенал" не может договориться о трансфере бельгийского таланта
-
"Ротор" подпишет экс-полузащитника "Спартака"
-
Эриксен перенесёт операцию на сердце
-
Варан, скорее всего, останется в "Реале"
-
"Фиорентина" объявила об отставке Гаттузо
-
"Амкар" представил новую эмблему и главного тренера
-
Афеллай рассказал, как Месси становилось плохо перед матчами
-
"Ливерпуль" может заменить Вейналдума хавбеком "Хоффенхайма"