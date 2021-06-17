Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о смене главного тренера

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему Ивицу Олича на посту главного тренера команды сменил Алексей Березуцкий.

"Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодёжной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти всё время провёл в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба. Ищем ли мы другого тренера? Как известно, в футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится", - сказал Бабаев.

Для Алексея Березуцкого это будет первый самостоятельный опыт в тренерской карьере. Ему будет помогать Григорий Бабаян.

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