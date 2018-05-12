Гендиректор ЦСКА: "Думаю, у Головина в Европе должно получиться"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективы полузащитника Александра Головина заиграть в одном из европейских клубов.

"Интерес со стороны клубов из топ-чемпионатов действительно существует, и Александр заслужил его своей игрой. Наверняка последуют предложения, не удивлюсь, если их будет сразу несколько. Конечно, если зовёт серьёзный европейский клуб, даже раздумывать не стоит - надо ехать и пробовать свои силы на самом высоком уровне. Думаю, у Саши в Европе должно получиться. Возможно, в случае отъезда ему удастся переломить традицию, согласно которой у российских игроков дела в ведущих европейских чемпионатах давно уже складываются не лучшим образом. Заявить о себе удалось разве что Андрею Аршавину в лондонском "Арсенале", да и то на непродолжительное время. Понятно, что для ЦСКА возможный уход столь важного футболиста, каким является Головин, будет проблемой, но не отпускать в такой ситуации мы не имеем права. Впрочем, предмета для обсуждения пока нет. Подождём, как будут развиваться события" - цитирует Бабаева официальный сайт армейцев.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего Головина претендуют "Наполи", "Челси", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Саутгемптон".

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