Гендиректор ЦСКА назвал причину срыва перехода Джанаева

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Гендиректор ЦСКА назвал причину срыва перехода Джанаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб отказался от подписания контракта с вратарем Сосланом Джанаевым.

"Не самую последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков. Всё дело в том, что он бывший спартаковец. Это был не единственный фактор, но один из существенных", - сказал Бабаев.

Напомним, что в первой половине июля армейцы предлагали голкиперу контракт до конца текущего сезона.

После сорвавшегося перехода в ЦСКА Джанаев заключил соглашение с "Сочи".

Не пропустите: Бабаев рассказал о предложении "Зенита" по Марио Фернандесу. | http://soccernews.ru
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