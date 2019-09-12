Гендиректор ЦСКА назвал причину срыва перехода Джанаева
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб отказался от подписания контракта с вратарем Сосланом Джанаевым.
"Не самую последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков. Всё дело в том, что он бывший спартаковец. Это был не единственный фактор, но один из существенных", - сказал Бабаев.
Напомним, что в первой половине июля армейцы предлагали голкиперу контракт до конца текущего сезона.
После сорвавшегося перехода в ЦСКА Джанаев заключил соглашение с "Сочи".
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